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新加坡国立大学葛树志教授携团队莅临自动化工程学院访问...
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我院召开科创总结会暨挑战杯申报工作交流会
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工程师的成长：Jose Rodriguez与2018级菁英班学生畅谈生...
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“学习进博会主旨演讲，传承一二九爱国精神”自动化工程...
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“聚力临港，从新启航”自动化工程学院研究生会素质拓展...
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电机研究生二支部组织开展“进博先锋，党员在行动”知识...
11-10
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国家能源局委托我校电力安全技术研究中心的项目的启动会...
11-07
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2018年自动化工程学院研究生国家奖学金评选办法
09-30
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自动化工程学院2018年招生研究生导师介绍
07-19
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上海电力学院2018年非全日制硕士研究生招生最新...
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自动化工程学院2018年硕士研究生招生复试专题（...
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自动化工程学院2018年硕士研究生复试工作办法
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2019届毕业设计选题及第一次见面安排
12-20
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18191自动化免听答疑安排
12-05
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2019届毕业设计选题通知
11-27
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2018级自动化专业“电力菁英班”报名通知
09-29
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关于2018届毕业设计提交优秀小论文的通知
06-08
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自动化学院2018届毕业设计正式答辩安排
06-05
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【转】关于2014年上海电力学院硕...
2014-03-13
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潘雪涛老师 电力生产概论B(12000...
2013-05-17
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研究生助教公示通知
2013-02-28
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【学院党建】自动化工程学院预备党员转正公示(2...
01-03
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【2019届招聘信息13】宝信软件招聘启事
12-29
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关于招募2019年寒假“上电约•母校行”招生宣传...
12-18
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【学工通知】关于2018-2019学年学费减免通知
12-14
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关于做好2019届本科校级优秀毕业生评选工作的通...
12-07
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关于2018-2019学年第一学期补办学生证、火车优...
12-05
学科科研
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关于申请上海市教委、上海市自然基金和英才扬帆...
09-02
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【转】关于征集2014《助推计划》项目的通知
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【转】关于征集我校2014年技术转移推介项目的通...
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关于2013 级研究生制订“个人培养计划”的通知
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核对2012年度科研奖励的通知
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(转）关于2011级硕士研究生进行论文中期检查的...
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